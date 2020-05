1. FC Heidenheim muss nicht um Existenz bangen

Heidenheim (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim ist durch die Corona-Krise derzeit nicht in seiner Existenz bedroht und muss auch keine Insolvenz anmelden. Die aktuelle Lage sei «Gott sei Dank nicht so schlimm», sagte Vorstandschef Holger Sanwald im Gespräch mit «Sponsors» am Mittwoch. «Wir würden's wahrscheinlich durchhalten, selbst wenn es im Kalenderjahr 2020 ausgeschlossen wäre, dass Spiele mit Zuschauern stattfinden», sagte Sanwald.

Als einen Grund dafür nannte er den «absoluten Transfer-Rekordsommer» 2019, als der FCH zehn Millionen Euro aus Spielerverkäufen erlöst hatte. Der zweite Grund sei, dass der FCH vor einem Jahr das Stadion von der Stadt abgekauft habe. Seitdem kann der Club langfristige Darlehensverträge abschließen. «Wenn wir den Fokus aufs Überleben setzen, dann können wir sicher länger überleben als manche unserer Kollegen», sagte Sanwald.