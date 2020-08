1. FC Heidenheim vor personellem Umbruch

Heidenheim (dpa/lsw) - Der 1. FC Heidenheim hat wenige Wochen nach dem verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Nach dem Abgang zahlreicher Leistungsträger hat Trainer Frank Schmidt großen Respekt vor dem personellen Umbruch beim Tabellendritten der Vorsaison. «Es ist brutal schwer, das ist die größte Herausforderung der letzten Jahre, wenn auch nicht die schwerste», sagte der Coach am Samstag. «Entscheidend ist, wir haben richtig Bock drauf. Aber wir müssen von Anfang an performen.»

Mit dabei waren beim Trainingsauftakt auch die Neuzugänge Dzenis Burnic, Andreas Geipl, Jan Schöppner und Marvin Rittmüller. Außenverteidiger Jonas Föhrenbach fehlte kurzfristig, da er im privaten Umfeld Kontakt zu einer an Corona erkrankten Person hatte. Dabei soll es sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt haben, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Föhrenbach sei bereits negativ getestet worden und werde in Kürze zum Kader stoßen.