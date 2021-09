Ehingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Firma im Alb-Donau-Kreis ist ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache in der Firma in Ehingen aus, das teilten die Beamten am Donnerstag mit. Bei dem Feuer am Donnerstagmorgen ist niemand verletzt worden.

© dpa-infocom, dpa:210923-99-324221/2