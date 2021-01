100 000 Euro Schaden bei Brand in Heilbronn

Heilbronn (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Lagergebäude in Heilbronn ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Der Schuppen, in dem unter anderem Matratzen gelagert waren, brannte am Montagabend lichterloh, wie die Polizei mitteilte. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus wurde verhindert. Niemand wurde verletzt. Zeugen zufolge hatte sich ein Mensch kurz vor dem Brand an dem Schuppen zu schaffen gemacht. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.