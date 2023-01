101-Jähriger stirbt nach Unfall in Krankenfahrstuhl

Reutlingen (dpa/lsw) - Rund zwei Wochen nach dem Verkehrsunfall eines 101-Jährigen in seinem Krankenfahrstuhl in Reutlingen ist der Mann gestorben. Er starb am Montag in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann hatte Anfang Januar mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl eine Kreuzung überqueren wollen und eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin übersehen, die nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Bei dem Zusammenstoß kippte der Krankenfahrtstuhl und der Mann verletzte sich schwer.