1:2 in Aue: Waldhof kassiert Rückschlag im Aufstiegskampf

Aue (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat im fünften Pflichtspiel in diesem Jahr seine erste Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Christian Neidhart unterlag am Freitagabend beim FC Erzgebirge Aue mit 1:2 (0:2). In der Tabelle verpassten es die Mannheimer, mit dem aktuell drittplatzierten SC Freiburg II nach Punkten gleichzuziehen. Die Sachsen vergrößerten zumindest vorübergehend den Abstand auf die Abstiegszone.

Omar Sijaric erzielte mit der ersten echten Chance die Führung für die Hausherren (20.) und fünf Minuten vor dem Seitenwechsel erhöhte Antonio Jonjic per Kopf. Die Waldhöfer taten sich schwer, durften aber nach einem Eigentor von Erik Majetschak (49.) jubeln. Der Ausgleich gelang ihnen in einer umkämpften Schlussphase aber nicht mehr.

«In der ersten Halbzeit haben wir es viel zu fahrig gemacht. Immer war irgendein Kontakt schlecht oder ein Laufweg schlecht. In der zweiten Halbzeit war es ausgeglichen. Aber ich glaube, Aue hatte trotzdem die besseren Möglichkeiten», sagte Neidhart bei «Magenta Sport».