13 Autos beschädigt: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann soll in Stuttgart eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, steht der 36 Jahre alte Mann nicht nur im Verdacht, 13 Autos und die Scheibe eines Hauses in Stuttgart mutwillig beschädigt zu haben. Auch soll bei seiner Zerstörungstour am Mittwochmorgen ein Fahrrad sowie acht Elektroroller umgeworfen haben.

Wie die Polizei weiterhin mitteilte, wurde der Mann daraufhin vorläufig festgenommen. Ein Zeuge habe einer Streifenwagenbesatzung am frühen Mittwochmorgen einen Mann gemeldet, der im Stadtteil Hasenberg mehreren Fahrzeugen die Seitenspiegel abgetreten und den Lack zerkratzt haben soll.

Nach einer kurzen Fahndung hätten die Beamten den Verdächtigen in Tatortnähe vorläufig festnehmen können. Der Mann soll 13 Fahrzeuge und eine Hausscheibe beschädigt sowie ein Fahrrad und acht Elektroroller umgeworfen haben. Die Beamten hätten den Mann vorübergehend in Gewahrsam genommen.

