1:4 in Ingolstadt: Mannheim droht Aus in DEL-Playoffs

Ingolstadt (dpa/lsw) - Die Adler Mannheim stehen im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga vor dem Aus. Der achtfache deutsche Meister verlor am Samstag das fünfte von sieben möglichen Begegnungen beim ERC Ingolstadt mit 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) und liegt mit 2:3 zurück. Damit müssen die Mannheimer am Montag (16.30 Uhr/Magentasport) ihr Heimspiel gewinnen, um ein Entscheidungsspiel in Ingolstadt zu erreichen.

Bei den Adlern war zwischenzeitliche 1:1 durch Taro Jentzsch (39.) zu wenig. Ty Ronning nach acht Sekunden, Tye McGinn (40.), Stefan Matteau (59.) und Enrico Morales (60.) waren für Ingolstadt erfolgreich und sicherten sich im fünften Match den ersten Heimsieg in der Halbfinal-Serie.