15-Jähriger getötet: Bruder von Oktober an vor Gericht

Heilbronn (dpa/lsw) - Wegen Mordes an seinem 15 Jahre alten Bruder im Kreis Heilbronn muss sich ein junger Mann vom 7. Oktober an vor Gericht verantworten. Wie das Landgericht Heilbronn am Montag mitteilte, wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt, weil der Angeklagte zur Tatzeit 17 Jahre alt war. Für den Prozess sind knapp 60 Zeugen und vier Sachverständige geladen und Termine bis zum Jahresende vorgesehen.

Der Angeklagte soll Ende Januar seinen jüngeren Bruder auf dem Reiterhof der Familie in Güglingen mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Seinen Vater soll er lebensgefährlich verletzt haben. Auch der mutmaßliche Täter erlitt schwere Verletzungen. Ein Motiv ist bisher unbekannt.