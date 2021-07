15-Jähriger soll Mitschüler mit Messer verletzt haben

Mössingen (dpa/lsw) - Ein 15-Jähriger soll in Mössingen (Kreis Tübingen) einen Mitschüler auf dem Schulgelände mit einem Messer leicht verletzt haben. Offenbar eskalierte damit am Donnerstag ein Streit, der schon im Schulgebäude angefangen hatte. Dabei soll der später mit dem Messer attackierte 14-Jährige dem älteren Jugendlichen einen Faustschlag versetzt haben, teilte die Polizei mit. Der 15-Jährige floh nach dem Messerangriff zunächst, meldete sich aber kurze Zeit später bei der Polizei und wurde daraufhin festgenommen. Beide Jugendlichen kamen ins Krankenhaus. Der 14-Jährige verließ dieses nach der Behandlung. Der 15-Jährige blieb wegen einer Handverletzung zunächst noch in der Klinik. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

