1,5 Millionen Euro Schaden bei Brand einer Lagerhalle

Eutingen im Gäu (dpa/lsw) - Ein Brand einer Lagerhalle in einem Industriegebiet im Landkreis Freudenstadt hat einen Sachschaden von etwa 1,5 Millionen Euro verursacht. Das Feuer entstand in dem etwa 30 mal 80 Meter großen Gebäude aus zunächst unbekannter Ursache am späten Montagabend, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Menschen sind den Angaben zufolge nicht zu Schaden gekommen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.