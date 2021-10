16-Jähriger fährt Polizei mit Auto davon

Kehl (dpa/lsw) - Ein 16-Jähriger in einem Auto hat sich in Kehl eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Auf die Aufforderung anzuhalten habe der junge Mann ohne Führerschein nicht reagiert und flüchtete, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er war teilweise mit über 100 Stundenkilometern unterwegs, um die Beamten abzuhängen. Die Insassen des Autos filmten die Fahrt. Schließlich kam der Kleinwagen von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde niemand. Der 16-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Er stand unter Drogeneinfluss. Bei dem 17 Jahre alten Beifahrer wurde eine geringe Menge an Drogen gefunden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

