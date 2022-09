16-Jähriger nach Motorradsturz von Auto überfahren

Kißlegg (dpa/lsw) - Der Fahrer eines Leichtkraftrads ist nach einem Sturz am Freitagabend nahe Kißlegg (Kreis Ravensburg) von einem Auto überfahren worden. Der 16-Jährige stürzte aus unbekannten Gründen mit seinem kleinen Motorrad, verletzte sich und blieb auf der Fahrbahn liegen, wie die Polizei Ravensburg mitteilte. Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos hielt an der Unfallstelle an, um dem Jugendlichen zu helfen. Gleichzeitig kam auf der Fahrbahn, auf der der 16-Jährige noch lag, ein weiteres Auto angefahren. Das Fernlicht des am Unfallort stehenden Wagens blendete wohl die 63-jährige Fahrerin, sodass diese den Kraftradfahrer zu spät sah und ihn überrollte. Der Jugendliche starb noch an der Unfallstelle.