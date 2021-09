16-Jähriger prallt mit Moped gegen Laster: Schwer verletzt

Aichhalden (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf einer Straße im Kreis Rottweil ist ein 16 Jahre alter Mopedfahrer schwer verletzt worden. Der Jugendliche habe auf der abschüssigen Strecke vor einer Kurve die Kontrolle verloren und sei gegen einen Kleinlaster geprallt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Rettungshubschrauber flog den 16-Jährigen am Mittwochnachmittag in eine Klinik. Der 34 Jahre alte Lasterfahrer blieb bei dem Unfall nahe Aichhalden unverletzt.

