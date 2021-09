16 Jahre alter Jugendlicher soll Raubüberfälle verübt haben

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein 16 Jahre alter Jugendlicher soll in Ludwigsburg zwei Raubüberfälle verübt haben. Der Tatverdächtige ist mittlerweile in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei der Durchsuchung seiner Wohnräume hatten Ermittler demnach mutmaßliche Tatkleidung, Maskierungsmittel und eine Softairpistole entdeckt. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handele, werde geprüft, sagte ein Sprecher der Polizei.

Der erste Raubüberfall habe sich in der Nacht zu Sonntag in der Nähe einer Unterführung ereignet. Ein maskierter Täter habe einen 30 Jahre alten Mann mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Wenige Stunden später habe ein ebenfalls mit Pistole bewaffneter Maskierter Geld von einem 35 Jahre alten Mann gefordert. In beiden Fällen hätten die Opfer dem Täter Geld gegeben.

Der Jugendliche gilt als dringend tatverdächtig. Die Vorgehensweise sowie übereinstimmende Täterbeschreibungen hätten die Ermittler auf die Spur des Jugendlichen geführt. Er sei am Donnerstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt worden. Der habe den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung erlassen.

