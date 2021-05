Nußloch (dpa/lsw) - Mit einem spitzen Gegenstand sind 17 Autos in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) zerkratzt worden. Der Schaden an den betroffenen Autos liege bei etwa 15 000 Euro, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Fahrzeuge sollen am Donnerstag beschädigt worden sein. Die Polizei sucht nach einem oder mehreren Tätern.

© dpa-infocom, dpa:210521-99-692814/2