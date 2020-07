17-jähriger Mopedfahrer wird von Zug erfasst und stirbt

Schopfheim (dpa/lsw) - Beim Überqueren der Bahngleise ist ein 17-jähriger Mopedfahrer in Schopfheim (Landkreis Lörrach) vom Zug erfasst worden. Er sei noch am Unfallort in der Nacht zum Sonntag gestorben, teilte die Polizei mit. Seine 18-jährige Sozia wurde lebensgefährlich verletzt, ihr Zustrand war nach Angaben der Polizei am Sonntagabend wieder stabil. Vermutlich seien sie bei geschlossener Bahnschranke über die Gleise gefahren und dabei vom Zug erfasst worden, hieß es.