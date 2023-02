17-Jähriger nach Überfallserie in Haft

Biberach (dpa/lsw) - Nach mehreren Angriffen auf Passanten in Biberach an der Riß hat die Polizei zwei Verdächtige gefasst. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, erließ ein Haftrichter am Vortag Haftbefehl gegen einen 17 Jahre alten Jugendlichen wegen Raubes. Ein weiterer Haupttäter soll ein 13-Jähriger gewesen sein. Dieser wurde seiner Familie übergeben und das Jugendamt informiert. Die Gruppe aus mindestens acht jungen Leuten im Alter von 13 bis 17 Jahren soll am vergangenen Wochenende in der Innenstadt Passanten angegriffen, sie geschlagen und getreten und Geld von ihnen gefordert haben.

Von den Überfällen in der Nacht von Samstag auf Sonntag betroffen waren unter anderen ein 66-Jähriger sowie zwei 74 Jahre alte Männer und ein 16-Jähriger. Bislang würden der Gruppe zehn Straftaten zugerechnet, hieß es weiter. Es werde geprüft, ob die Gruppe noch weitere Taten begangen habe.