175. Cannstatter Volksfest Wasen beginnt mit Fass-Anstich

Stuttgart (dpa) - Mit dem traditionellen Fass-Anstich beginnt am Freitag (16.00 Uhr) das 175. Cannstatter Volksfest. In diesem Jahr wird erstmals Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) im Dinkelacker-Festzelt das Fest eröffnen, wie die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart mitteilte. In den vergangenen beiden Jahren war das Fest coronabedingt ausgefallen.

Wegen der Preissteigerungen wird auch die Wasen-Sause teuer: Bis zu 13,20 Euro kostet eine Maß dieses Jahr. Mit Einbrüchen bei den Gästezahlen rechnen die Veranstalter trotzdem nicht: Etwa 3,5 Millionen Besucherinnen und Besucher werden erwartet. 2019 kamen rund vier Millionen Menschen auf den Wasen. Neben sieben großen Festzelten sind insgesamt 251 Schaustellerbetriebe, Gastronomien und Kaufleute auf dem Wasen vertreten.

In der Stuttgarter Innenstadt wird ebenfalls gefeiert, wenn auch voraussichtlich etwas gemächlicher: Das historische Volksfest auf dem Schlossplatz öffnet am Samstag seine Türen. Ab Sonntag startet dann, ebenfalls auf dem Wasen, das Landwirtschaftliche Hauptfest.