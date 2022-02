18-Jähriger mit Messer verletzt: Verdächtiger in U-Haft

Bad Wurzach (dpa/lsw) - Ein 25 Jahre alter Mann soll einen 18-Jährigen im Kreis Ravensburg mit einem Messer am Hals verletzt haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen kurz nach dem Vorfall am Samstag fest, ein Richter ordnete Untersuchungshaft an, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Es besteht demnach der Verdacht der versuchten Tötung.

Der 25-Jährige soll den 18-Jährigen im Bereich eines Parkplatzes in Bad Wurzach angegriffen haben. Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch unklar. Der 18-Jährige flüchtete und konnte nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus entlassen werden. Der Verdächtige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.