185.000 Euro Schaden und drei Verletzte bei Unfall

Mannheim (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Innenstadt ist ein Schaden von rund 185.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wich ein Auto einem anderen Wagen aus, der gerade zurücksetzte, um einzuparken. Ein nachfolgendes Auto übersah den ausgewichenen Wagen und prallte mit hoher Geschwindigkeit darauf. Durch den Aufprall wurde das Auto in den einparkenden Wagen geschoben. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt.

Bei dem 24 Jahre alten Unfallverursacher stellten die Beamten am Samstagabend einen Atemalkohol von 0,8 Promille fest. Laut Polizei besteht ebenso der Verdacht, dass der Fahrer unter Einfluss von Drogen stand. Da er schon im Vorjahr seinen Führerschein wegen einem ähnlichen Fall abgeben musste, ermittelt die Polizei unter anderem auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

© dpa-infocom, dpa:211107-99-899805/2