1899 Hoffenheim ohne Stürmer Kramaric

Augsburg (dpa) - Nach dem Ausfall von Top-Torjäger Andrej Kramaric bei der TSG 1899 Hoffenheim gibt Jungstürmer Georginio Rutter am Samstag gegen den FC Augsburg sein Startelfdebüt in der Fuball-Bundesliga. Der erst 18 Jahre alte Franzose dürfte an der Seite von Ihlas Bebou angreifen. Kramaric fehlt den Hoffenheimern erwartungsgemäß wegen Problemen mit dem Sprunggelenk.

Bei den Augsburgern ist, wie von Trainer Heiko Herrlich angekündigt, Stürmer Florian Niederlechner wegen Problemen mit der Bauchmuskulatur und den Leisten nicht dabei. Dafür steht Angreifer Alfred Finnbogason nach einer Wadenverletzung zumindest wieder im Kader.

