19-Jährige stirbt bei Badeunfall in Lahr

Lahr (dpa/lsw) - Eine 19 Jahre alte Frau ist bei einem Badeausflug am Waldmattensee in Lahr im Ortenaukreis ums Leben gekommen. Die Nichtschwimmerin starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unglücksort, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Feuerwehr, Kräfte der DLRG und ein Polizeihubschrauber waren bei der Rettung im Einsatz. Wie genau es zu dem Unglück an dem See im Ortsteil Kippenheimweiler, an dem es auch eine offizielle Badestelle gibt, kam, soll nun die Kriminalpolizei klären. Die Polizei geht von einem Badeunfall aus.