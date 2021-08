Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein 19-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Sindelfingen (Kreis Böblingen) leicht verletzt worden. Sein Wagen war am Mittwochabend in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:210805-99-715387/2