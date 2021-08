19-jähriger Raser fährt mit Tempo 140 durch Sinsheim

Sinsheim (dpa/lsw) - Ein 19-jähriger Autofahrer ist fast dreimal so schnell wie erlaubt durch Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) gerast - mit 140 statt der maximal erlaubten 50 Stundenkilometer. Polizisten verfolgten den Raser in der Nacht zu Dienstag und hielten ihn an, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte keinen Führerschein dabei. Er und vier weitere Autoinsassen sollen sich nach Polizeiangaben uneinsichtig gezeigt und das gefahrene Tempo bestritten haben.

Der Autofahrer muss nun mit einem mehrmonatigen Fahrverbot und einem dreistelligen Bußgeld rechnen. Weil er noch in der Probezeit war, prüft die Führerscheinstelle weitere Maßnahmen.

© dpa-infocom, dpa:210824-99-949388/2