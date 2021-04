20-Jähriger bei Schlägerei in Mannheim verletzt

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 20 Jahre alter Mann ist bei einer Schlägerei in Mannheim verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen und traten mehrere Männer am Freitagabend auf den jungen Mann ein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auch der Begleiter des Mannes wurde mit einem Schlag auf die Hand verletzt. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Vorangegangen war eine Konfrontation der Männer am Nachmittag. Den Polizeiangaben zufolge soll Hintergrund der Schlägerei ein Streit zwischen den Familien der Männer sein.

© dpa-infocom, dpa:210403-99-73058/2