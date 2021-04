20-Jähriger rettet sich aus brennendem Auto

Ühlingen-Birkendorf (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer ist bei Ühlingen-Birkendorf (Kreis Waldshut) verunglückt, eingeschlafen und später gerade noch rechtzeitig aus seinem Auto geklettert. Wie die Polizei am Montag berichtete, war der 20-Jährige irgendwann in der Nacht zum Sonntag von einem Waldweg abgekommen und dann in seinem erheblich beschädigten Wagen eingenickt. Am Morgen wurde er von Brandgeruch geweckt, stieg aus dem brennenden Auto und alarmierte die Polizei.

Vermutlich habe im Auto nach dem Unfall längere Zeit ein Brand vor sich hin geschwelt, bevor der Wagen schließlich Feuer fing, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen; der Wagen brannte jedoch völlig aus. Der Mann blieb unverletzt, sein Führerschein wurde einbehalten.

