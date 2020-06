20-Jähriger von Gruppe angegriffen und verletzt

Pforzheim (dpa/lsw) - Aus einer etwa 15-köpfigen Gruppe heraus ist ein junger Mann in Pforzheim angegriffen und verletzt worden. Zu der Gewalttat sei es nach einem zunächst verbal ausgetragenen Streit gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Mehrere Täter hätten am Samstagabend den am Boden liegenden Mann getreten und geschlagen. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Als die Polizei kam, flüchtete die Gruppe bis auf einen 17 Jahre alten Jugendlichen, der eine Beamtin beleidigt haben und aggressiv aufgetreten sein soll. Während des Einsatzes hätten sich rund 50 Personen um den Jugendlichen in der Fußgängerzone versammelt. Den 17-Jährigen nahm die Polizei vorübergehend in Gewahrsam.