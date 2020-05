Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Unfall in Stuttgart ist eine 20 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hat die junge Fahrerin am frühen Samstagmorgen die Kontrolle über ihr Auto verloren, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in eine Baustelle. Weshalb sie die Kontrolle verlor, war zunächst unklar. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro.