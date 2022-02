21-Jähriger mit Messer verletzt: Verdächtiger in U-Haft

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 22-Jähriger hat in Mannheim einen anderen jungen Mann aus bislang unbekanntem Grund mit einem Messer attackiert. Der am Dienstag mit drei Stichwunden verletzte 21-Jährige konnte durch eine Notoperation gerettet werden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, wurde der mutmaßliche Täter am Mittwoch in seiner Wohnung festgenommen. Der des versuchten Mordes verdächtigte 22-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Die beiden Männer kannten sich laut Polizei; in welchem Verhältnis sie zueinander stehen, ist aber völlig unklar. Der 22-Jährige, der seinem Opfer vor einem Hotel zweimal mit Tötungsabsicht in die Brust und einmal ins Bein gestochen haben soll, war in der Vergangenheit bereits polizeilich mit Gewaltdelikten aufgefallen.

