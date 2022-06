21-Jähriger stürzt an Rolltreppe: Schwer verletzt

Singen (dpa/lsw) - Ein 21-Jähriger ist in Singen (Landkreis Konstanz) an einer Rolltreppe in einem Einkaufszentrum etwa zehn Meter tief gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann habe sich am oberen Ende der Rolltreppe im ersten Stock gegen den Handlauf gelehnt und dabei das Gleichgewicht verloren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Daraufhin sei er bis ins Untergeschoss gestürzt und später mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob Lebensgefahr bestand, konnte eine Polizeisprecherin am Donnerstag zunächst nicht sagen.