Öhringen (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Öhringen (Hohenlohekreis) ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der 21-Jährige wurde am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Er war beim Überqueren einer Straße von einem Transporter angefahren und dabei an den Fahrbahnrand geschleudert worden.