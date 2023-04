27-Jähriger prallt mit Auto gegen Fels und stirbt

Schopfheim (dpa/lsw) - Ein 27-Jähriger ist nahe Schopfheim (Landkreis Lörrach) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann fuhr in der Nacht zu Sonntag auf der Bundesstraße 518 und kam aus unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei in Freiburg am Sonntag mitteilte. Der Wagen kollidierte demnach mit einem Fels und kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Der junge Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.