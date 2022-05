28-Jähriger verletzt: Kripo ermittelt

Stuttgart (dpa/lsw) - In einem Wald in Stuttgart ist am Dienstagabend ein Mann verletzt worden - mutmaßlich bei einer Auseinandersetzung. Nach Angaben der Polizei entdeckte ein Spaziergänger den 28-Jährigen in einem Waldstück im Osten der Stadt und verständigte den Rettungsdienst. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht - Lebensgefahr habe jedoch nicht bestanden. Ihm sei offenbar eine Stichverletzung zugefügt worden, hieß es.

Die Hintergründe sind noch unklar. Zwischenzeitlich wurde mit einem Polizeihubschrauber gefahndet. Um die genauen Tatumstände zu klären und nach möglichen Beteiligten zu ermitteln, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.