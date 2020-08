30-Jähriger stirbt nach Badeunfall in Freiburger Klinik

Malterdingen (dpa/lsw) - Nach einem Badeunfall an einem Baggersee in Malterdingen ist ein 30-Jähriger gestorben. Der Nichtschwimmer war allein mit einer Luftmatratze auf dem See unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Später entdeckten seine Begleiter nur die Luftmatratze auf dem See im Kreis Emmendingen. Rettungskräfte fanden den verunglückten Mann etwa 15 Meter vom Ufer entfernt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Freiburger Klinik. Dort starb er am Montagmorgen.