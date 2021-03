300 000 Euro Schaden bei Brand in Parkhaus

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Bei einem Feuer in einem Parkhaus in Bietigheim-Bissingen im Landkreis Ludwigsburg ist ein Schaden von rund 300 000 Euro entstanden. Ein Auto sei in der Nacht zu Samstag aus unbekannten Gründen in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei mit. Durch das Feuer und die Hitze wurden das Gebäude und ein weiteres Auto beschädigt. Mehrere Anwohner mussten während der Löscharbeiten ihre Wohnungen über dem Parkhaus verlassen. Nach dem Einsatz konnten alle wieder nach Hause zurückkehren.

