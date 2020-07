33-Jähriger nach Mannheimer Tötungsdelikt festgenommen

Mannheim (dpa/lsw) - Rund zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen in der Mannheimer Neckarstadt ist ein Verdächtiger gefasst. Der 33-Jährige sei am Donnerstagabend im nordhessischen Homberg (Efze) festgenommen worden und stehe unter dringendem Tatverdacht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim am Freitag mit.

Der Iraker ohne festen Wohnsitz in Deutschland soll sein Opfer am 7. Juli mit einer Sektflasche getötet haben. Er habe die Tat bei einer ersten Vernehmung eingeräumt. Die Ermittlungsrichterin am Mannheimer Amtsgericht erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, Mordes und Diebstahls.

Der Durchbruch bei den Ermittlungen war der Polizei nach eigenen Angaben durch einen Schuhabdruck am Tatort gelungen. Er konnte dem Verdächtigen zugeordnet werden.