33-Jähriger soll auf anderen Mann geschossen haben

Bad Boll (dpa/lsw) - Ein 33-Jähriger soll am Freitag in Bad Boll (Landkreis Göppingen) einen anderen Mann attackiert und auch auf ihn geschossen haben. Das 29 Jahre alte Opfer der Attacke konnte sich allerdings wehren und damit wohl Schlimmeres verhindern, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Der Angreifer hatte den 29-Jährigen an einer Straße abgepasst. Er flüchtete nach der Attacke in einem Auto. Polizisten nahmen einen mutmaßlichen Komplizen am späten Freitagabend in der Nähe im Raum Ebersbach fest. Der 33-Jährige ist weiter auf der Flucht.