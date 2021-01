35-Jähriger soll Mann getötet und Kinder angegriffen haben

Hohenfels (dpa/lsw) - Ein 35-Jähriger soll in Hohenfels (Kreis Konstanz) einen 46-jährigen Mann getötet und zwei Kinder schwer verletzt haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Konstanz am Samstag mit. Nach ersten Erkenntnissen habe der 35-Jährige die zwei Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren angegriffen. Die Kinder wurden in Krankenhäuser gebracht, eines mit einem Rettungshubschrauber. Der ebenfalls schwer verletzte Tatverdächtige wurde von Polizeibeamten nach der Tat am Samstagmittag festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Die Kriminalpolizei Rottweil ermittelt gegen den 35-jährigen dringend Tatverdächtigen wegen eines Tötungsdeliktes.