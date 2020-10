40 Kilogramm Marihuana in Kofferraum entdeckt

Engen (dpa/lsw) - Rund 40 Kilogramm Marihuana haben Zöllner bei einer Fahrzeugkontrolle an der Autobahn 81 bei Engen (Landkreis Konstanz) entdeckt. Die Drogen lagen in fünf großen Müllsäcken in einem Kofferraum, wie das Hauptzollamt Singen am Montag mitteilte. Ein 34-Jähriger Mann, der aus der Schweiz kam, hatte die Schmuggelware Ende September in seinem Auto geladen. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der Mann aus den Niederlanden sitzt in Untersuchungshaft.