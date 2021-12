42 Ligatore: Lewandowski stellt Müller-Rekord ein

Stuttgart (dpa) - Weltfußballer Robert Lewandowski hat mit seinem starken Auftritt am Dienstagabend in Stuttgart die nächste Bestmarke von Torjäger-Legende Gerd Müller erreicht. Der 33-Jährige erzielte beim 5:0 des FC Bayern München beim VfB seine Bundesligatore 41 und 42 in diesem Jahr - ebenso viele waren Müller im Jahr 1972 gelungen. Am kommenden Freitag gegen den VfL Wolfsburg kann Lewandowski den Rekord noch ausbauen.

In der vergangenen Saison 2020/21 hatte der polnische Nationalspieler bereits Müllers Fabelrekord für Bundesligatore innerhalb einer Spielzeit von 40 auf 41 verbessert. Der im August im Alter von 75 Jahren gestorbene Müller hatte seine Bestmarke in der Saison 1971/72 aufgestellt.

