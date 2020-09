48-Jähriger trennt sich bei Arbeit mit Kreissäge vier Finger ab

Linkenheim-Hochstetten (dpa/lsw) - Beim Zusägen einer Holzplatte hat sich ein Mann in Linkenheim-Hochstetten (Kreis Karlsruhe) vier Finger abgetrennt. Die Platte hatte sich mit dem Sägeblatt der Tischkreissäge verkantet und gedreht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Platte trennte dem 48-Jährigen daraufhin durch die Wucht der Drehung die Finger ab. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Arbeitsunfall am Dienstagmittag in eine Spezialklinik.