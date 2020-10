500 Zuschauer für Aue-Heimspiel gegen Heidenheim zugelassen

Aue (dpa) - Für das Heimspiel von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim sind 500 Zuschauer zugelassen. Das teilte der Club am Donnerstag auf seiner Homepage mit. Zutritt erhalten Dauerkartenbesitzer von sechs verschiedenen Zuschauerblöcken. «Kartenbesitzer anderer Blöcke werden bei den nächsten Heimspielen berücksichtigt», heißt es in der Mitteilung.

Der Erzgebirgskreis wurde aufgrund stark steigender Corona-Fallzahlen Anfang der Woche als Risikogebiet eingestuft. Daraufhin wurde für den Landkreis eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, wonach bei Groß- und Sportveranstaltungen maximal nur noch 500 Besucher erlaubt sind. Beim ersten Saison-Heimspiel der Auer gegen Greuther Fürth am 25. September durften noch 999 Zuschauer im Erzgebirgsstadion dabei sein.