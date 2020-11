51-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto und stirbt

Crailsheim (dpa/lsw) - Ein 51 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verlor der Mann am Samstagabend beim Ausparken aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und prallte rückwärts gegen eine Steinmauer. Durch den wuchtigen Aufprall wurde das Fahrzeug auf eine Böschung geschleudert. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.