53-Jähriger stirbt bei Auffahrunfall auf der A5

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Auf der A5 bei Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ist der Fahrer eines Kleintransporters auf ein Stauende aufgefahren und gestorben. Der 53 Jahre alte Mann sei am Sonntagabend kurz vor der Ausfahrt auf den letzten und ordnungsgemäß abgesicherten Sattelzug im Stau geprallt, teilte die Polizei mit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallstelle blieb zwischenzeitig gesperrt.

