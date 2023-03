58-Jährige verliert Kontrolle und fährt mit Auto in Bäckerei

Karlsruhe (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist in Karlsruhe mit ihrem Auto in eine Bäckerei gefahren. Die 58-Jährige verlor zuvor offenbar wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte.

Die Frau war bei dem Vorfall am Dienstagabend von der Straße auf einen Parkplatz abgebogen und laut Augenzeugen anschließend ungebremst in die Bäckerei gefahren. Dort prallte sie mit ihrem Auto den Angaben zufolge in die Frontscheiben des Geschäfts. Bis auf den medizinischen Notfall zog sich die Frau demnach keine Verletzungen zu. In der Bäckerei wurde niemand verletzt. Den Schaden konnte die Polizei zunächst noch nicht beziffern.