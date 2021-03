60-Jähriger bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Sulz am Neckar (dpa/lsw) - Bei Baumfällarbeiten ist ein Mann im Landkreis Rottweil unter eine Buche geraten und schwer verletzt worden. Zur Rettung des 60-Jährigen waren am Freitag Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehren und Bergwacht im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei mit seinen Beinen unter dem schweren Baum eingequetscht worden, hieß es. Ein Rettungshubschrauber flog ihn der Mitteilung zufolge in eine Klinik. Weshalb es zu dem Unglück in einem schlecht zugänglichen Waldstück in Sulz am Neckar kam, werde ermittelt.

