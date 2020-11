Meckesheim (dpa/lsw) - Ein 70 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Sturz im Rhein-Neckar-Kreis gestorben. Der Mann kam aus zunächst ungeklärter Ursache zu Fall, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Er starb den Angaben zufolge noch am Unfallort in Meckesheim. Das Verkehrskommissariat Heidelberg hat nach dem Unfall am Freitagnachmittag die Ermittlungen vor Ort übernommen, ein Sachverständiger wurde zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen.