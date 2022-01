72-Jähriger stirbt bei Autounfall im Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall im Main-Tauber-Kreis ist ein 72-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann fuhr am Donnerstagnachmittag den Gemeindeverbindungsweg von Oberschüpf in Richtung Heckfeld, als sein Wagen aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam, sich mehrmals überschlug und auf dem Dach liegen blieb, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim ermittelt zum Unfallgeschehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

