73 Jahre alte Autofahrerin stirbt nach Unfall

Ditzingen (dpa/lsw) - Eine 73 Jahre alte Frau ist in der Nähe von Ditzingen mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren und kurz darauf ihren schweren Verletzungen erlegen. Wieso die Frau von der Kreisstraße 1653 zwischen Rutesheim (Kreis Böblingen) und Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) abgekommen ist, war zunächst unklar. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Seniorin sei nach dem Unfall am Vormittag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie kurz darauf ihren schweren Verletzungen erlag. Zuvor musste die Feuerwehr die Fahrerin aus dem Autowrack befreien. Während der Unfallaufnahme und der Bergung musste die Kreisstraße bis zum Nachmittag in beide Richtungen gesperrt werden.